Tussen al haar dansafspraken door mocht Nina Derwael zondag de trofee van Sportvrouw van het Jaar in ontvangst nemen. Voor de derde keer al. Nummer vier is wellicht niet voor volgend jaar, want Derwaels volgende hoofddoel ligt pas in 2023. “Ik weet nog niet of ik naar het WK in 2022 ga.”