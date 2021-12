Lifetime achievement award voor Ann Wauters op Sportgala

De intussen 41-jarige Wauters zette vorige zomer op de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio zoals eerder aangekondigd een punt achter een rijkgevulde carrière. Op de Spelen kwam ze voor de Belgian Cats voor het laatst in actie in de tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. De Belgische vrouwen sneuvelden bij hun debuut uiteindelijk in de kwartfinales tegen Japan.

Ondanks een schitterende carrière met onder meer 131 selecties voor de Belgian Cats werd Wauters nooit tot Belgische Sportvrouw van het Jaar verkozen. Ze was meermaals genomineerd, maar het hielp haar niet dat basketbal nu eenmaal een teamsport is. Bovendien was er bikkelharde concurrentie van namen als Kim Clijsters, Justine Henin of Nafi Thiam.

Sinds kort is ze de nieuwe voorzitster van de Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).