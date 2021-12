“Eerst nog grijs, later stilaan opklaringen”

Maandag waait er een zwakke noordoostenwind door Limburg. De dag gaat nog grijs van start met kans op wat motregen maar in de loop van de dag zullen er opklaringen verschijnen.

Met maxima rond 6°C zitten we op een ongeveer normaal niveau voor de tijd van het jaar. Op deze op één na kortste dag van het jaar zal het reeds vroeg op de avond sterk afkoelen.

Tijdens de nacht naar dinsdag zal het overal in Limburg gaan vriezen. We kunnen in Limburg minima rond gemiddeld -2°C verwachten.

Vooral in landelijke gebieden kan er dichte aanvriezende mist ontstaan.

