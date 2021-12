Kolonie kende een offday en kreeg liefst zeven doelpunten om de oren van Achel B (7-2). Jonas Van Der Wiel (foto) nam drie treffers voor zijn rekening. Ook Breugel vond zeven keer de weg naar de netten in Ellikom (1-7) en gaat de winterstop in als leider in het tweede periodekampioenschap. (bs)