Hamilton-fan verkoopt zijn Mercedes omdat F1-titel Max Verstappen niet verder wordt aangevochten

De 41-jarige Steele verkoopt zijn Mercedes-AMG GLE 63 S die naar eigen zeggen in perfecte staat verkeert.

“Ik ben als fan, die Lewis Hamilton naar verschillende races volgt, gefrustreerd dat een F1-wereldtitel onder zulke onfrisse omstandigheden wordt beslist door een FIA-racedirecteur,” aldus Steele tegenover het Britse tabloid ‘The Sun.’

“Ik vertrouwde erop dat het Mercedes-team haar juridische beroepen zou voortzetten om de misstanden recht te zetten, zonder realistische verwachtingen dat het resultaat zou veranderen.”

Voor Steele is het eerder een principekwestie, hij vindt dat Mercedes het moreel verplicht is aan Lewis Hamilton om verder in beroep te gaan.

“Ze hebben een morele verplichting om de sportieve integriteit te beschermen alleen om de fans en Lewis Hamilton uit te verkopen.

“Het verkopen van de auto is onbeduidend en zal geen wezenlijk verschil maken, maar ik voel me er beter door en het is een principekwestie.“

(F1journaal.be)