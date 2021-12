Wout van Aert na tweede titel van Sportman van het Jaar: “Aangename verrassing dat ik Bashir Abdi kan kloppen”

Wout van Aert werd zondagavond tijdens het Sportgala in Schelle voor het tweede jaar op rij verkozen tot Sportman van het Jaar. Het is reeds van 2011 met Philippe Gilbert geleden dat de winnaar bij de mannen zichzelf opvolgt in de belangrijkste sporttrofee van het land. “Dit is zeker en vast een unieke prestatie”, vertelde Van Aert na de ceremonie tijdens een digitaal persmoment.

“Bij mijn eerste trofee vorig jaar besefte ik al dat het uniek was en het misschien maar één keer in mijn leven zou voorvallen. Blijkbaar dus niet en daar ben ik enorm trots op. Ik dacht toen dat 2020 moeilijk te evenaren zou zijn, maar 2021 is nog beter geworden. De lastigste koers was meteen ook de mooiste: de Tourrit naar de Mont Ventoux. En daarnaast de olympische wegrit.”

Van Aert haalde het met amper 21 punten meer dan marathonloper Bashir Abdi. Dat was geen verrassing voor de renner van Jumbo-Visma. “Ik had wel gedacht dat het miniem ging zijn en ik had het ook wel begrepen als Bashir net voor mij was geëindigd. Het was duidelijk dat het een strijd tussen ons twee zou zijn en dat er geen grote verschillen zouden zijn. Dat ik dan wel aan het langste eind trek, is wel een aangename verrassing.”

© BELGA

Onze landgenoot is op ploegstage in Spanje en kon daardoor het gala niet bijwonen.

“Het was een heel mooi gala, uitgebreider dan ze het vorig jaar konden doen. Het is dus jammer dat ik er niet bij kon zijn, maar we zijn met de ploeg op stage in de buurt van Girona. Dit is de eerste ploegstage waarin we de hand leggen aan het nieuwe seizoen op de weg. Het is dan ook belangrijk dat ik hier ben. De plannen worden hier gemaakt en besproken. Ik wil hier graag klinken op deze nieuwe trofee, al weet ik niet of we dat voorzien hebben. Dat kan snel geregeld worden, denk ik.”