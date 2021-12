Ladies Volley Limburg swingt als co-leider de winterstop in na zege tegen Oudegem

De Limburgse fusieclub stal de zesde opeenvolgende competitiezege niet. Oudegem werd voor de start het seizoen genoemd als één van de titelkandidaten, maar maakte op geen enkel moment aanspraak op setwinst. Enkel de sprongopslagen van Nikita De Paepe en de krachtige middenaanvallen van Bieke Kindt konden de bezoeksters af en toe in verlegenheid brengen.

LVL liep in elke set 6-8 uit en gaf die voorsprong ook nooit meer uit handen. Andermaal was het Dagmar Boom die voorop ging in de strijd. Receptioneel overstijgt de Nederlandse misschien wel het niveau van de Belgische competitie. In aanval deed ze net als Hawinkel en Meynckens wat er van haar verwacht werd. Libero Lambrix pakte in de rally’s uit met enkele mooie reflexen. Middenduo Bröring-Humblet was wederom niet af te stoppen. De cijfers van Humblet worden trouwens elke week indrukwekkender. Tegen Oudegem was de Waalse goed voor tien punten, twee killblocks en een aanvallend percentage van 70 procent.

Dankzij deze driepunter komt LVL voorlopig zelfs even naast Gent aan de leiding. Een gesmaakt kerstcadeau, ook al hebben de ongeslagen Oost-Vlaamse meisjes twee wedstrijden minder gespeeld. Op acht januari gaat Genk in Charleroi op zoek naar revanche voor de thuisnederlaag op de openingsspeeldag. ( rkb)