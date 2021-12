Vier getuigenissen die Ghislaine Maxwell tot 80 jaar cel kunnen opleveren voor het ronselen van meisjes voor Epstein

Maandag valt het doek over het megaproces tegen Ghislaine Maxwell. De 59-jarige vrouw wordt ervan verdacht minderjarige meisjes te hebben geronseld voor haar ex-partner Jeffrey Epstein. Ze riskeert tot 80 jaar celstraf, maar ontkent alle aantijgingen. Zelfs na de getuigenissen van vrouwen die beweren dat ze aangerand werden door de miljardair en Maxwell daar wel degelijk een rol in speelde. “Ze kwam de kamer binnen en zei dat ik een geweldig lichaam had voor hem.”