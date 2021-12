Kat Kerkhofs en Gert Verhulst zetten Nina Derwael in de bloemetjes: “Het is een topjaar geweest”

Nina Derwael is verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, een reden voor Kat Kerkhofs om de gymnaste in de bloemetjes te zetten tijdens de voorbereidingen van ‘Dancing with the stars’. Ook Gert Verhulst komt de sportvrouw feliciteren, al loopt dat niet van een leien dakje.

Nina Derwael is zondagavond op het Sportgala in Schelle voor de derde keer in haar carrière verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Een overwinning die ze ook niet zomaar willen laten voorbij gaan bij ‘Dancing with the stars’. Presentatoren van het Play4-programma Kat Kerkhofs en Gert Verhulst verrassen de turnster dan ook met een boeket bloemen. Dat het een topjaar is geweest, besluiten ze. “Het nieuwe jaar ingaan met ‘Dancing with the stars’ kan het enkel maar beter maken”, besluit Nina Derwael.

