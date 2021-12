Vandalen laten vuilnisbak aan Molenvijver in Genk ontploffen

Welk soort explosieven er gebruikt is om de vuilnisbak uit elkaar te doen springen, is niet duidelijk. — © RR

GENK

Aan de Molenvijvers in Genk-Centrum is in de nacht van zaterdag op zondag een vuilnisbak uit elkaar gespat, vermoedelijk door explosieven die krachtiger zijn dan wat doorgaans verkocht wordt tijdens de eindejaarsdagen.