Verenigde Arabische Emiraten gaan films niet meer censureren in de bioscoop

De films die worden getoond in de bioscopen in de Verenigde Arabische Emiraten zullen niet meer gecensureerd worden. Dat hebben de autoriteiten zondag aangekondigd. Het gaat om films die zullen behoren tot een nieuwe categorie van films, verboden voor wie jonger is dan 21 jaar.

De films met het label 21+ “zullen worden getoond in hun internationale versie” met een strenge controle van de leeftijdsgrenzen, meldt de mediaregulator op Twitter.

Het censureren van films is een veel voorkomende praktijk in de Arabische wereld, en dan vooral in de zeer conservatieve Golfregio. Films met scènes die volgens de autoriteiten niet in lijn zijn met de lokale zeden worden vaak aangepast of komen gewoon niet in de bioscoop.

De Emiraten, waar 90 procent van de bevolking expats zijn, hebben de laatste jaren een grote moderniseringsoperatie doorgevoerd om een van de meer progressieve landen in de Golfregio te worden. Om de Emiraten aantrekkelijker te maken laten de autoriteiten onder meer samenwonen toe, werden de regels rond alcohol versoepeld en kunnen buitenlanders voor een lange periode in het land verblijven.

Vanaf 1 januari voeren de VAE ook het westerse weekend in, op zaterdag en zondag. In de andere moslimlanden in de regio loopt het weekend van vrijdag (de dag van het belangrijke vrijdaggebed) tot zaterdag.