Voor tien euro haalt cafébaas Tim Dewaelheyns uit Linter, even over de Limburgse grens, zijn klanten voortaan op en zet ze na hun cafébezoek opnieuw thuis af. Verlieslatend, maar dat moet hij ophalen doordat de klanten meer drinken. “Ik heb donderdagavond acht klanten naar huis gebracht. En bij de meesten is het niet bij tien pinten gebleven.”