Dit was het voetbalweekend in tweede provinciale A

In de topmatch won nummer twee Park Houthalen op het veld van nummer drie Bolderberg (0-3). Omdat ook leider Hechtel uithaalde (6-1 tegen THES B) blijft de kloof zeven punten bedragen. Huseyin Bilican (foto) besliste de derby tussen Anadol en Turkse FC (1-0) met een elfmeter. De andere derby, Heusden-Zolder - Stal, eindigde verrassend op 2-2. Stal verloor zo niet meer in vijf opeenvolgende wedstrijden en klimt richting veilige middenmoot. Leopoldsburg zegevierde tegen Reppel (2-0). Onderaan verloren zowel Turkse, Grote Heide (3-1 in Hamont 99) als Halen (1-2 tegen Peer). De wedstrijd tussen Paal-Tervant A en Lindelhoeven A werd uitgesteld wegens coronabesmettingen. (gsb)