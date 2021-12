HANDBAL BENE-League. Sporting Pelt solliciteert nadrukkelijk voor plaats in Final Four

Pelt pakte in Aalsmeer de volle buit en solliciteert met deze overwinning nadrukkelijk voor een plaats in de Final Four.

Sporting Pelt moet de vierde plaats voorlopig delen met Volendam maar met twee wedstrijden minder op de teller heeft Sporting een streepje voor. Bevo blijft het zwarte beest voor competitieleider Bocholt. Achilles moest er ook zaterdag genoegen nemen met een puntendeling. De voorsprong op Lions slinkt tot twee punten maar de mannen uit Sittard staan met één wedstrijd minder in de tabel. Geen vierde thuiszege voor Tongeren, dat tegen Volendam op geen enkel moment aanspraak kon maken op de zege. Initia Hasselt zette in Quintus een vlotte overwinning neer.

Mannen Beneliga

Bevo 27 - Bocholt 27

Een zeer dominant Bocholt liep vlotjes 3-9 uit maar moest dan toezien hoe de Nederlanders de teugels in handen namen en nog voor de rust de rollen omkeerden, 15-13. Hetzelfde scenario in de tweede helft. Bij een 23-26-voorsprong opnieuw veel verval bij de Limburgers die nog een gelijkspel moesten toestaan.

BOCHOLT: Spooren 10, Winters 5, Rola 1, Lamers 2, Driesen 1, Valkenborgh 6, De Beule 1, Wauters 1.

Aalsmeer 29 - Pelt 34

De thuisploeg eiste de hoofdrol in het eerste kwartier maar daarna was het al Pelt wat de klok sloeg. Lefgozer Spooren, strateeg Konitz en cirkelspeler Schoenaker gooiden het roer om, 17-20 aan de rust. Die kloof werd verdubbeld in de tweede helft maar dan toch even twijfel bij de bezoekers. Aalsmeer naderde tot op twee goals maar Denert voorkwam verder onheil. Köhlen en Vandebeeck deden voorin de rest.

PELT: Schoenaker 7, Spooren 6, L. Vandebeeck 5, Köhlen 7, Falke 3, Konitz 5, Vossen 1.

Quintus 20 - Hasselt 28

Na de slappe prestatie tegen Atomix had Hasselt wat recht te zetten. In Kwintsheul nam het meteen de touwtjes in handen. Initia verdedigde goed, werkte vlotjes af en de 6-13-voorsprong halverwege was geruststellend. In de tweede helft stonden D’hanis, Degbey en Boiten een terugkeer van de Nederlanders in de weg.

HASSELT: D’hanis 10, Gevers 2, Van Der Goten 1, Versteegden 2, Meinicke 1, Willemans 1, Debey 3, Boiten 7, Schellingen 1.

