Red Lions voor vijfde keer verkozen tot Ploeg van het Jaar, Shane McLeod voor de tweede keer Coach van het Jaar

De Belgische nationale mannenhockeyploeg is zondagavond op het Sportgala in Schelle voor de vijfde keer verkozen tot Ploeg van het Jaar. Hun coach Nieuw-Zeelander Shane McLeod werd voor de tweede keer in zijn carrière verkozen tot Coach van het Jaar.

In de jaarlijkse verkiezing van Sportspress kregen de Red Lions liefst 1.197 punten achter hun naam, bijna twee keer zoveel als de Belgian Cats (600 punten), die vorig jaar de trofee in de wacht sleepten. De Belgische jumpingploeg, dit jaar goed voor Europees en olympisch brons, eindigde met 404 punten op de derde plaats. De Red Lions werden eerder al in 2012, 2016, 2018 en 2019 verkozen tot Ploeg van het Jaar en met vijf stuks zijn ze dan ook recordhouder.

Voor de Belgische hockeymannen werden de Olympische Spelen van vorige zomer in de Japanse hoofdstad Tokio de bekroning van enkele uiterst succesvolle jaren. In de finale haalden ze het toen met shoot-outs van Australië. Vijf jaar eerder waren ze in Rio ook al olympisch vicekampioen geworden. Op het EK van eerder dit jaar in het Nederlandse Amstelveen werden ze derde.

De Red Lions werden in oktober al gelauwerd met het Vlaams Sportjuweel, een trofee die sinds 1982 wordt uitgereikt. Met de prijs beloont de Vlaamse overheid een sporter of ploeg die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot. Atleten kunnen de prijs maar één keer in hun sportcarrière krijgen. Er is geen geldprijs aan verbonden, wel een trofee van 18 kilogram.

Tweede prijs voor McLoud

De hockeycoach kreeg liefst 1.004 punten achter zijn naam en haalde het daarmee afgescheiden van Roger Lespagnard (606 punten), de coach van Nafi Thiam. Felice Mazzu, coach bij voetbalsensatie, promovendus en huidig leider in de Jupiler Pro League Union Sint-Gillis kreeg 490 punten.

Eerder kreeg McLeod de trofee al eens in 2019. Ook Jacques Borlée (2011 en 2012), Marc Wilmots (2013 en 2014) en Lespagnard (2016 en 2017) staan twee keer op de erelijst. Vorig jaar ging de trofee naar basketcoach Philip Mestdagh, die onlangs afscheid nam van de Belgian Cats.

Ook voor McLeod betekenden de Spelen van Tokio het einde als bondscoach bij de hockeymannen. Een afscheid door de grote poort, met olympisch goud als de ultieme bekroning van zes uiterst succesvolle jaren.

McLeod nam het roer bij de Red Lions eind 2015 over. De daaropvolgende zomer wonnen ze meteen zilver in Rio. Vervolgens werden de Belgen wereldkampioen (2018) en Europees kampioen (2019). Bij de hockeymannen werd hij opgevolgd door zijn assistent Michel van den Heuvel.

