Peter Genyn voor de derde keer verkozen tot Paralympiër van het Jaar

Peter Genyn is zondagavond op het Sportgala in Schelle voor de derde keer in zijn carrière verkozen tot Paralympiër van het Jaar.

In het jaarlijkse referendum van Sportspress kreeg de rolstoelatleet 351 punten achter zijn naam en daarmee haalde hij het van de West-Vlaamse amazone Michèle George (301 punten) en rolstoeltennisser Joachim Gérard (262), de winnaar van de vorige twee edities. Genyn was eerder al in 2017 en 2018 paralympiër van het Jaar. Gérard won zijn eerste trofee in 2013, met drie stuks elk zijn ze nu beiden recordhouder.

Voor Genyn is het al de tweede prijs dit najaar. Begin december kreeg hij in Gent samen met marathonloper Bashir Abdi de Vlaamse Reus overhandigd, een trofee die reeds 30 jaar wordt uitgereikt door de Vlaamse Bond voor Sportjournalisten. Voor de eerste keer in de geschiedenis van die trofee kwamen er twee winnaars uit de bus.

De 44-jarige Genyn heeft alles te danken aan zijn prestaties van vorige zomer in Tokio. Op de Paralympische Spelen won hij, na zilver op de 200 meter, goud op de 100 meter. Hij verlengde daarmee zijn paralympische titel.

Aan deze schitterende prestatie ging een onwaarschijnlijk verhaal vooraf. Drie kwartier voor de start van de finale van de 100 meter T51 werden Peter Genyn en zijn entourage opgeschrikt door een gebroken kader en plat gestoken banden van zijn rolstoel. Genyn en zijn entourage slaagden erin de rolstoel op te lappen waardoor hij kon aantreden in de finale. Daarin zette Genyn een tijd neer van 20.33, goed voor de zege en dat in een nieuw persoonlijk record. Er werd een onderzoek naar sabotage ingesteld, maar dat heeft nog steeds niet veel klaarheid gebracht in de hele affaire.

Aan stoppen denkt Genyn voorlopig nog niet. Over drie jaar hoopt hij te schitteren op de Paralympische Spelen in de Franse hoofdstad Parijs.

Sportgala - Paralympiër van het Jaar: volledige uitslag

De volledige uitslag van de verkiezing van de Paralympiër van het Jaar, zondag na de bekendmaking op het Sportgala in Schelle:

Punten aantal eerste plaatsen

1. Peter GENYN (atletiek) 351 78

2. Michèle GEORGE (para-dressage) 301 44

3. Joachim GERARD (rolstoeltennis) 262 49

4. Laurens DEVOS (tafeltennis) 246 38

5. Ewoud VROMANT (para-cycling) 85 11

6. Florian VAN ACKER (tafeltennis) 84 11

7. Tim CELEN (para-cycling tricycle) 60 9

8. Roger HABSCH (atletiek) 37 2

9. Maxime HORDIES (para-cycling handbike) 27 6

10. Griet HOET/Anneleen MONSIEUR (para-cycling tandem) 23 2

11. Manon CLAEYS (para-dressage) 22 -

12. Nigel BAILLY (motorsport) 2 via wildcard