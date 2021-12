Wout van Aert opnieuw verkozen tot Sportman van het Jaar (maar het was nipt)

Wout van Aert heeft zichzelf opgevolgd als Sportman van het Jaar. De wielrenner won onder meer drie ritten in de Tour de France en een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Van Aert haalde het in een spannende stemming van atleet Bashir Abdi en judoka Matthias Casse.

Veelwinnaar Van Aert, de Sportman van het Jaar van vorig jaar, heeft er een uitstekend seizoen opzitten. Op de weg waren er overwinningen in Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en het Belgisch kampioenschap. In de Tour de France won de renner van Jumbo-Visma drie etappes, daarna veroverde hij nog zilver in de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio en zilver in de tijdrit op het WK in eigen land. Hij begon zijn nieuwe veldritcampagne de voorbije weken bovendien nog eens uitstekend.

Abdi veroverde op de Spelen van Tokio bijzonder knap olympisch brons op de marathon en scherpte in oktober tijdens de marathon van Rotterdam de Europese recordtijd aan. Eerder dit jaar kreeg hij ook al de Trofee voor Sportverdienste en de Vlaamse Reus. Abdi verloor de stemming met amper 21 punten op meer dan duizend punten.

Casse was op de Spelen goed voor olympisch brons in de klasse tot 81 kg en is daarnaast ook regerend wereld- en vice-Europees kampioen.

Sportgala - Sportman van het Jaar: volledige uitslag

De volledige uitslag van de verkiezing van de Sportman van het Jaar, zondag na de bekendmaking op het Sportgala in Schelle:

Punten & aantal eerste plaatsen:

1. Wout VAN AERT (wielrennen/veldrijden) 948 95

2. Bashir ABDI (atletiek) 927 103

3. Matthias CASSE (judo) 593 26

4. Vincent VANASCH (hockey) 324 13

5. Alexander HENDRICKX (hockey) 228 6

6. Romelu LUKAKU (voetbal) 179 5

7. Kevin DE BRUYNE (voetbal) 158 4

8. Marten VAN RIEL (triatlon) 53 -

9. Thibaut COURTOIS (voetbal) 51 -

10. Sam VAN ROSSOM (basket) 49 2

11. Remco EVENEPOEL (wielrennen) 45 -

12. Thierry NEUVILLE (rally) 44 1

13. Jelle GEENS (triatlon) 42 -

14. Gregory WATHELET (paardensport) 39 1

15. Xavier SIMEON (motorsport) 33 2

15. Florent VAN AUBEL (hockey) 33 2

17. Dimitri VAN DEN BERGH (darts) 33 1

18. Jasper STUYVEN (wielrennen) 29 -

19. Tim MERLIER (wielrennen) 18 -

20. Jérôme GUERY (paardensport) 17 -

21. Francesco PATERA (boksen) 16 1

22. Thomas PIETERS (golf) 15 -

22. Victor SCHELSTRAETE (boksen) 15 -

22. Bart SWINGS (snelschaatsen) 15 -

25. Toma NIKIFOROV (judo) 12 -

26. Seppe ODEYN (duatlon) 10 -

27. Sam DEROO (volley) 9 1

28. Artuur PETERS (kajak) 8 -

29. Luca BRECEL (snooker) 7 via wildcard 1

30. Jasper PHILIPSEN (wielrennen) 6 -

31. Maxime RICHARD (kayak/kajak) 4 via wildcard -