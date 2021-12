Thibau Nys volgt Charles De Ketelaere op als Belofte van het Jaar

Thibau Nys is zondagavond op het Sportgala in Schelle verkozen tot Belofte van het Jaar.

De zoon van veldriticoon Sven Nys kreeg 565 punten achter zijn naam en haalde het daarmee afgescheiden van gewichthefster Nina Sterckx (413 punten), die vorige zomer hoge ogen gooide op de Olympische Spelen van Tokio. De derde plaats ging naar zijn collega-wielrenner Florian Vermeersch (383), die in eigen land een ijzersterk WK bij de beloften reed. Op de erelijst is hij de opvolger van Rode Duivel en Club Brugge-goudhaantje Charles De Ketelaere.

In het veld won Thibau Nys vorig seizoen zowat alles wat er te winnen viel, met onder meer een Belgische, Europese en wereldtitel als gevolg. Afgelopen jaar werd echter steeds meer duidelijk dat zijn toekomst deels op de weg zal liggen. In september verbaasde de Vlaams-Brabander in het Italiaanse Trento met de Europese titel bij de beloften en ook niet veel later op het WK in eigen land liet hij zich opmerken. Nadien viel hij uit met een sleutelbeenbreuk, maar hij kwam sneller terug dan verwacht en pakte onlangs nog brons op het EK veldrijden.

Begin deze maand kreeg Nys voor de tweede keer op rij de Kristallen Fiets voor Belofte van het Jaar. Eind oktober werd hij verkozen tot Jonge Flandrien van het Jaar.

Sportgala - Belofte van het Jaar: volledige uitslag

De volledige uitslag van de verkiezing van de Belofte van het Jaar, zondag na de bekendmaking op het Sportgala in Schelle:

Punten aantal eerste plaatsen

1. Thibau NYS (wielrennen/veldrijden) 565 50

2. Nina STERCKX (gewichtheffen) 413 34

3. Florian VERMEERSCH (wielrennen) 383 28

4. Jente HAUTTEKEETE (atletiek) 360 40

5. Jutta VERKEST (turnen) 249 9

6. Cian UIJTDEBROEKS (wielrennen) 225 14

7. Alec SEGAERT (wielrennen) 224 15

8. Rani ROSIUS (atletiek) 200 8

9. Jonathan SACOOR (atletiek) 166 7

10. Eliott CRESTAN (atletiek) 155 12

11. Arnaud DE LIE (wielrennen) 125 9

12. Evy POPPE (snowboard) 111 4

13. Loïs OPENDA (voetbal) 108 1

14. Thomas CARMOY (atletiek) 97 5

15. Aaron ANDRIES (roeien) 82 4

16. Ruben VERHEYDEN (atletiek) 56 -

17. Aaron DOCKX (veldrijden) 51 3

18. Fran VANHOUTTE (skeeleren) 31 1

19. Marith VANHOVE (wielrennen) 24 -

20. Merel MAES (atletiek) 22 -

21. Michael OBASUYI (atletiek) 21 1

22. Amadou ONANA (voetbal) 7 via wildcard -