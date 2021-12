Leider Bocholt nooit in de problemen tegen Sint-Truiden

Met drie overwinningen op rij trok Sint-Truiden met vertrouwen naar leider Bocholt, maar dat bleek voor de mannen van coach Bourlet toch net wat te hoog gegrepen. Sint-Truiden klampte aan tot 3-2 (5’), maar dan zette de thuisploeg enkele mooie reeksen neer. Bij een 19-11-ruststand kon Bocholt de overwinning al ruiken.

Sint-Truiden wilde er in de tweede helft nog wel wat van maken. Het kon even wat van de achterstand wegwerken, maar in het slotkwartier namen Jorn en Lennert Ceyssens Bocholt op sleeptouw.

In de rangschikking behoudt Bocholt één punt voorsprong op Lebbeke, dat één wedstrijd minder speelde. Kraainem verliest op de derde plaats terrein. ( )