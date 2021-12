Winninggoal van Milou Janssen bezorgt Sint-Truiden zwaar bevochten zege

Met dit Uilenspiegel valt in de play-offs rekening te houden. Een 5-2-achterstand (7’) bracht de Antwerpse club niet van de wijs. Hanne Geraets en Dagmar Nelissen deden de balans in het tweede kwartier van de eerste helft helemaal in het voordeel van Uilenpsiegel kantelen, 10-13.

De bezoekers liepen in de tweede helft even vijf doelpunten uit, 11-16 en 12-17, maar dit was voor Sint-Truiden het sein om alle registers open te trekken. Marteleur, Schepkens en Remels herstelden het evenwicht en het was Milou Janssen die in de slotseconden Sint-Truiden een zwaar bevochten zege bezorgde.

Sint-Truiden snoept daarmee Uilenspiegel de tweede plaats af en nadert tot op twee punten van leider Visé. (ik )