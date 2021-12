LIVE. Diepenbeek gaat verder met vier schepenen

"AGB heeft in 2009 het gemeentemagazijn gekocht, nu lijkt het opportuun om dit gebouw alsnog over te dragen naar de gemeente omdat er geen echte meerwaarde is", legt schepen Jerica Heleven uit.

"Voor de aankoop indertijd kreeg AGB een doorgeeflening van de gemeente en de gemeente betaalde eigenlijk, via huur, die lening af. En nu kopen we het terug voor 3,5 miljoen. Betalen we dan als gemeente twee keer", wil Lode Vereeck weten?

"Dat is al toegelicht tijdens het infomoment", zegt Jos Leroi. "Maar AGB heeft geen geld. Wij hebben effectief die lening betaald en nemen nu de rest van de lening over. Een eigenaardige constructie, dat geef ik toe, maar vermits AGB en gemeente dezelfden zijn, is dit eigenlijk een 'nul'-operatie."