Plots duikt er nieuw beeldmateriaal op van tennisster Peng Shuai: video van 7 seconden moet bewijzen dat alles oké is met Chinese

Qingqing Chen, journalist van het medium Global Times, tweette een video van zeven seconden waarin de ex-nummer een van de wereld in het dubbelspel in discussie treedt met ex-basketbalvedette Yao Ming. Chen beweert dat hij de video toegestuurd kreeg door een vriend en gemaakt is tijdens een promotiecampagne voor langlaufen in Shanghai. De foto die zondag gepubliceerd werd, toont Peng Shuai met Yao Ming en Xu Lijia en Wang Liqin, twee andere Chinese sportpersoonlijkheden.

Haar boodschap van seksueel misbruik op sociale media werd vorige maand meteen gecensureerd en de 35-jarige Chinese verdween vervolgens voor drie weken van de radar.

Sinds haar verdwijning midden november nam de WTA maatregelen door alle toernooien in China te annuleren en een transparant onderzoek omtrent de beschuldigingen te eisen. Chinese media plaatsten meermaals foto’s van Shuai online, met onder meer de tekst “alles gaat goed”, maar de authenticiteit ervan roept twijfels op.

Ondertussen had Peng Shuai ook een onderhoud van een halfuur via videoconferentie met Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Zowel de WTA als tal van tennispersoonlijkheden vragen aan China helderheid omtrent het lot van de vrouw.