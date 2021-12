Hattrick van Nicholson helpt Charleroi aan makkelijke zege op bezoek bij Eupen

Sporting Charleroi kende zondag op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League geen moeilijkheden met Eupen. De Henegouwers wonnen met 0-4. Aan de rust was het al 0-3. In de tussenstand is Charleroi voorlopig zesde, met 32 punten. Het heeft bovendien nog de punten van het duel op Standard te goed. Eupen is tiende, met 25 punten.

Charleroi nam al snel het commando in handen in de Oostkantons. De Carolo’s hadden controle over de bal en na acht minuten was de eerste kans ook meteen raak. Een combinatie in de zestien tussen Nicholson en Gholizadeh werd vlot afgewerkt door de Iraniër, 0-1. Eupen reageerde met grote kansen voor Prevljak en Ngoy.

De Panda’s verdienden een gelijkmaker, maar het tweede doelpunt viel aan de overkant. Shamar Nicholson (22.) werkte na een mislukt schot van Zaroury de 0-2 voorbij Eupen-doelman Himmelmann. Op slag van de rust sloeg de Jamaicaan nog eens toe, op assist van Morioka, 0-3. Een uiterst efficiënt Charleroi had een naïef Eupen al murw geslagen.

Vroeg in de tweede helft kregen de Oostkantonners nog een goal van Nicholson om de oren, zijn derde van de namiddag. De Jamaicaanse sluipschutter zit geruisloos aan dertien goals in de Jupiler Pro League. Het verdere verloop van de tweede helft was een maat voor niets. Het bleef 0-4.

Eerder op de dag speelden Club Brugge en Anderlecht 2-2 gelijk in de topper in het Jan Breydelstadion. Later zondag staan Genk-Antwerp (18u30) en OH Leuven-Standard (21u) nog op het programma.