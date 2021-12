Het bericht:

“Robbe en ik hebben de beslissing genomen om op professioneel vlak onze samenwerking te beëindigen.

Het traject dat we samen hebben afgelegd is echt ongelofelijk geweest. We hebben zoveel van elkaar geleerd! We willen ook graag een aantal foto’s met jullie delen om terug te kijken op een paar momenten in onze samenwerking.

Verder wens ik Robbe het allerbeste in de toekomst!

Veel liefs,

Elise&Robbe”

