Alison Van Uytvanck pakt haar zevende WTA-eindzege in Limoges

Van Uytvanck heeft er een uitstekende week opzitten in Frankrijk. Ze gaf in de vijf partijen die ze afwerkte geen enkele set prijs. Het is haar zevende WTA-titel, haar tweede dit jaar. Begin oktober schreef ze het toernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan op haar naam. In 2013 was Van Uytvanck de beste in het 125K-seriestoernooi van Taipei. Daarna volgden eindzeges in Quebec (2017), Boedapest (2018 en 2019) en Tasjkent (2019).