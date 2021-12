Seppe Odeyn wint voor de negende keer op een rij de Hel van Kasterlee, de zwaarste sportwedstrijd van België

De Hel van Kasterlee, dat is 15 kilometer lopen, 117 kilometer mountainbike en nog eens 30 kilometer lopen in winterse omstandigheden. Niemand in ons land is daarin beter dan Seppe Odeyn, die al acht edities op een rij triomfeerde in de ijskoude hel. En ook zondag stond er geen maat op de Vlaams-Brabander. Halfweg het mountainbiken ging Odeyn solo, de verzamelde tegenstand was eraan voor de moeite en kwam nooit meer in de buurt.

Later meer...