Cyriel Dessers met Feyenoord onderuit in Klassieker tegen Ajax

Ajax heeft de belangrijkste clash in het Nederlandse voetbal gewonnen. De Amsterdammers gingen op bezoek bij Feyenoord, in een lege Kuip, met 0-2 winnen dankzij een owngoal van Marco Senesi en een penaltydoelpunt van Tadic. Ex-Genkie Cyriel Dessers viel 20’ voor tijd in bij Feyenoord, maar kwam niet tot scoren.