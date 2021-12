Philippe Geubels duikt opnieuw in taboes: “Het was bijna als vroeger. Op kamp gaan en blèten als ge naar huis moest”

Hij is weer zeven weken ‘op kamp’ geweest. In de Ardennen. Met telkens een andere groep mensen met een bepaald ‘issue’: van personen met autismespectrumstoornis tot ongewild kinderlozen, verslaafden, hoogbejaarden of – stel je voor – vrouwen. Elk keer weer een week vol intense gesprekken, waarvan hij na thuiskomst moet afkicken. “Het voelde bijna als vroeger”, zegt Philippe Geubels (40). “Op kamp gaan en staan blèten als ge naar huis moest.” Om maar te zeggen: ook in het tweede seizoen van Taboe heeft hij zich gesmeten. Al spaart hij zijn deelnemers ook niet. “Maar humor helpt juist om met dingen om te gaan.”