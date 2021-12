Rotterdamse politie drijft relschoppers voor Feyenoord - Ajax uiteen

De Rotterdamse politie heeft een groep relschoppers uiteengedreven die bij De Kuip waren samengekomen in de aanloop naar de beladen topper tussen Feyenoord en Ajax. De politie zette daarbij onder meer een waterkanon in. Ook werd politie te paard ingezet. Het parkeerterrein bij de Kuip is inmiddels grotendeels leeg.