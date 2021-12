Vincent Kompany gedegouteerd na racisme tijdens wedstrijd tegen Club Brugge: “Ze riepen bruine aap”

Club Brugge en Anderlecht hielden mekaar in de topper van de speeldag met 2-2 in evenwicht, maar voor Anderlecht-coach Vincent Kompany was het resultaat van ondergeschikt belang. “Ik ga sowieso gedegouteerd en teleurgesteld naar huis.”

LEES OOK. Late goal van Hans Vanaken bezorgt Club Brugge punt in spannende topper tegen rivaal Anderlecht

“Teleurgesteld over het resultaat? Onbelangrijk”, reageerde een zichtbaar aangeslagen Vincent Kompany voor de televisiecamera’s na de wedstrijd. “Ik ga sowieso gedegouteerd en teleurgesteld naar huis. Ik ga het heel kort houden. Mijn staf, mijn spelers en ikzelf zijn de hele wedstrijd uitgescholden. Bruine aap en wat dan ook. Dat zijn dingen..., ik heb het er moeilijk mee. Ik wil nu met mijn staf samen zijn. We zijn hier met een heleboel mensen die heel veel gegeven hebben voor dit land en die gewoon komen voetballen. Dus voor mij is de wedstrijd nu onbelangrijk. Ik wil geen conflict met Club Brugge. Ik wil gewoon naar huis. Rusten en met mensen die belangrijk zijn voor mij tijd doorbrengen.”

Club-coach Philippe Clement wist van niets. “Ik heb niets gehoord moet ik eerlijk zijn. Ik was met de wedstrijd bezig”, reageerde Clement. “Mocht er iemand zoiets geroepen hebben, is dat iets waar wij helemaal niet achterstaan. Dat wil ik heel duidelijk maken. Wij hebben ook een hele grote diversiteit in onze spelerskern en ook onder onze fans.”