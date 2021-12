De gouden medaille van Nina en de relatiebreuk van Lotte Vanwezemael: alle dansen van DWTS

Nora en Adrian imponeren met een legendarische paso doble

Het acteerdebuut van Nora in Patser is er eentje om nooit te vergeten. Ze zet haar gevoelens om in prachtige dans.

Lotte vertaalt haar relatiebreuk in een emotionele Weense wals

De herinneringen die Lotte het dichtst bij haar hart liggen, zijn die met haar ex-vriend. Ze vertaalt dat in een oprechte dans met haar partner Frank.

Delphine & Sander veranderen de dansvloer in een swingende discotheek

De rebelse Delphine van Saksen-Coburg neemt ons mee naar haar jeugd. Ze danst een disco inferno op de tonen van Madonna.

Yemi laat zijn mooiste kant zien in een modern dansspektakel

Yemi blikt terug naar een jeugd met twee kanten. Hij zoekt zichzelf in een prachtige dans met Laura.

Nina brengt een ongelofelijke ode aan haar gouden tijd in Tokyo

Nina blikt met Simone terug naar haar gouden olympische medailles in Japan.

