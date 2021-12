Het is over de koppen lopen op de Antwerpse Meir: “Als het te druk wordt, moeten we maatregelen nemen”

Het is zondag koppen lopen op de Antwerpse Meir. Veel mensen trokken naar de winkelstraat om kerstinkopen te doen. Ook de lockdown in Nederland heeft een impact. De politie vraagt de bezoekers dan ook om zgebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer en de Park and Rides in de rand van de stad. “Als het té druk wordt, nemen we maatregelen”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Het is zondag erg druk in de grootsteden. Veel mensen zien op deze koopzondag hun kans schoon om nog wat kerstinkopen te doen. Ook op de Antwerpse Meir is de toestroom groot. Mogelijk zit de harde lockdown in Nederland - de winkels moeten er sinds vanochtend de deuren sluiten - daar ook voor iets tussen. “Die toestroom was al erg groot”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) zondag aan VTM Nieuws. “Die was er traditioneel al en dat zagen we ook omdat de horeca daar vroeger moet sluiten. We zijn enerzijds blij met die klandizie, maar corona is er natuurlijk ook nog. Dus we tellen op snelwegen, treinen en trams om te zien hoe druk het is. Als het te druk wordt, grijpen we in. Dat gaat van spreidingsplannen tot, als het nodig is, het sluiten van de stad.”

Zo ver komt het echter nog niet. Stewards trachten voorlopig nog alles in goede banen te leiden. “Zij focussen op afstand houden en het dragen van een mondmasker”, aldus De Wever. “Ook winkeliers weten intussen hoe het moet. Wir schaffen das.”

Nog volgens de burgemeester controleert de Antwerpse politie of de maatregelen worden nageleefd. “We hebben gisteren ook twee zaken gesloten. Maar ik heb de indruk dat de meesten het goed doen.”

De politie van Antwerpen vraagt op Twitter alvast om weg te blijven met de auto uit het centrum van de stad vanwege de drukte. “Ook vandaag verwachten we heel wat drukte in het stadscentrum. Kom zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Kom je toch met de wagen, parkeer dan in de stadsrand om aanschuiven in het centrum te vermijden.”