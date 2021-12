Honderden manifestanten tegen coronapas in Genk: “Helft van vorige keer”

Minder chaotisch dan op 11 november maar even vastberaden werd zondagnamiddag de statische manifestatie tegen de coronapas in het centrum van Genk ingezet. Statisch omdat de organisatoren van burgemeester en politie geen toestemming kregen om een mars doorheen het centrum te houden. De organisatoren raamden het aantal manifestanten op zo’n 500 terwijl de politie er 350 telde. Volgens de organisatoren onder meer het gevolg van het miezerige weer, maar ook omdat er ook elders in het land gelijkaardige manifestaties werden opgezet. Niettegenstaande heerste er op het Stadsplein in Genk een gemoedelijke en zelfs feestelijke sfeer.

LEES OOK. Duizenden verzamelen op derde mars tegen coronamaatregelen in Brussel

Onder de tonen ‘Beats of love’ van Nacht und Nebel kon er zelfs een dansje van af. Veel spandoeken en vlaggen. De Vlaamse leeuw, eentje met de Nederlandse kleuren, maar de meeste met boodschappen, veelal tegen de vaccinatiepas en de daartoe horende QR-code. Maar ook borden tegen vaccinatie en exemplaren met een afkeer voor virologen en bevoegde ministers. Het was DJ Zohra die met haar beats het publiek warm hield en aan tal van sprekers om afwisselend nog eens toe te lichten waarom die manifestatie moest plaatsvinden. De handelaars vreesden dat de actie wel eens gevolgen kon hebben op de koopzondag die op hetzelfde moment doorging. Of dat ook effectief zo is is nog niet duidelijk. De politie hield discreet toezicht. De actie verliep zonder incidenten. CN

© cn

© cn