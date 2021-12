Late goal van Hans Vanaken bezorgt Club Brugge punt in spannende topper tegen rivaal Anderlecht

Club Brugge en Anderlecht hebben er zondag een waar spektakelstuk van gemaakt. In een zinderende topper kon Club pas in het slot een punt veilig stellen (2-2) nadat Anderlecht eerst een vroege 1-0 had omgebogen. De échte winnaar, die zat in Brussel: Union loopt nu zes punten uit.

Twee opvallende figuren aan de aftrap. Ruud Vormer mocht nog eens aan een topmatch beginnen - dat is dit seizoen lang geen zekerheid. En aan overkant stond Lior Refaelov in de ploeg, in een vorig leven coryfee bij blauw-zwart. Geen applaus voor de Gouden Schoen, wél boegeroep bij elk balcontact inclusief de aftrap. Het moet gezegd: Jan Breydel kolkte als weleer, maar Club begon minder fanatiek aan de wedstrijd dan de fans. Anderlecht legde een overrompelde openingsfase op de mat waarbij het eigenlijk op voorsprong had moeten staan. Verschaeren zag poging in de korte hoek van Mignolet gekeerd, daarna schoot de youngster alleen voor de Club-goalie onbesuisd over. En wie de kansen niet afmaakt...

Inderdaad. Bij Club Brugge was het raak bij de eerste goede aanval. Een snelle ingooi van Vanaken kwam via Mata bij Lang terecht, en die zette De Ketelaere met een fenomenaal balletje alleen voor doel. De blonde spits tikte de bal subtiel door de benen van Van Crombrugge: 1-0 na tien minuten. Die vroege goal sneed paars-wit de benen af, want Zirkzee en co kwamen nog amper over de middenlijn. Club dartelde onder impuls van een sterke Lang constant rond de zestien van Anderlecht, maar dat leverde te weinig uitgespeelde kansen op. Vanaken kwam het dichtst bij de 2-0 na een vloeiende aanval: zijn schot werd gekeerd door Van Crombrugge. Aan de overkant probeerde Anderlecht voor de rust toch nog iets terug te doen. Kouamé mikte een prima kans evenwel in de handen van Mignolet. Een terechte Brugse voorsprong bij de rust: daar kon niemand omheen.

Spektakelstuk

Kompany besloot in te grijpen en stuurde Raman en Amuzu tussen de lijnen bij de start van de tweede helft. Zirkzee en Verschaeren, toch niet de minsten, bleken opvallend genoeg de slachtoffers. Club ging onverstoord verder op z’n elan en kreeg al snel een grote kans via Lang. Had Murillo er niet met een voetje tussen gezeten, was het 2-0. Maar ook Anderlecht liet zich niet onbetuigd en kwam bijna langszij via Raman. De invaller werd op rechts goed vrijgespeeld en mikte zijn schot tussen de benen van Mignolet: met wat geluk rolde de bal langs de buitenkant van de paal. Hier kwam Club goed weg.

De wedstrijd ging nu goed op en neer en op het uur kon het eigenlijk nog alle kanten uit: het zou nog een echt spektakelstuk worden. De volgende goede kans was voor Rits, die zijn poging prima gekeerd zag door Van Crombrugge na alweer zo’n goede combinatie. Zo lang Club de tweede niet scoorde, speelde het met vuur. En dat bleek in minuut 73. Anderlecht was al even aan het drukken en vond Amuzu. Die sneed naar binnen en krulde de gelijkmaker in de verste hoek. Mignolet kansloos, het Brugse publiek perplex. Ondertussen lachten ze bij die andere ploeg in Brussel in hun vuistje: Union stond virtueel zes punten los. Anderlecht rook bloed en ging nog vol voor de overwinning. Raman kopte een listig balletje van Ashimeru naar de kruising, Mignolet zweefde het leer nog prachtig uit doel. Maar bij de corner die daarop volgde, kwam het nekschot. Een klutsbal belandde in de voeten van Hoedt, die Mignolet fusilleerde en er 1-2 van maakte. Hoedt ging opzichtig voor de Brugse aanhang vieren en hield zijn hand achter zijn oor. Anderlecht op rozen.

Maar het was nog niet gedaan. Van Crombrugge schatte een eenvoudige bal mis in en duwde per ongeluk in corner. Die werd prima gegeven door Vormer op het hoofd Vanaken, die ongedekt staalhard binnen kopte: 2-2. Club ging nog eens stevig op het gaspedaal staan om die overwinning toch binnen te halen, maar twee minuten toegevoegde tijd bleken te weinig om nog gevaarlijk te zijn. De échte winnaar, die bleef in Brussel: Union loopt nu al zes punten uit in het klassement.