Duizenden verzamelen op derde mars tegen coronamaatregelen in Brussel

Aan het Noordstation in Brussel verzamelen tegenstanders van de coronamaatregelen zich voor de derde keer. Ze komen op straat om te protesteren tegen onder meer het Covid Safe Ticket en de verplichte vaccinatie in de zorg. Volgens de Brusselse politie telt de derde betoging tegen het CST 3.500 deelnemers, de organisatoren houden het zelf op 50.000.

De betoging is vertrokken aan het Noordstation en zal zondagmiddag langs het Jubelpark en door de Europese wijk trekken. Mondmaskers en afstand zijn niet aan de orde, en er wordt met voetzoekers gegooid. Voorlopig loopt de situatie niet uit de hand, al is sfeer wel gespannen. De politie neemt in ieder geval geen risico’s en heeft heel wat mensen die het treinstation Brussel Noord verlieten, gecontroleerd op het bezit van verboden en gevaarlijke voorwerpen.

Aan het hoofd van de betoging stappen, net zoals de vorige keer een aantal brandweerlui op. Een aantal van hen draagt een brandweeruniform, anderen dragen enkel een T-shirt met een brandweerlogo.

De mars wordt georganiseerd door het burgercollectief ‘Belgium United for Freedom’, de organisatie roept op om vreedzaam te betogen. Vorige maand liepeen betoging tegen de coronamaatregelen in Brussel uit de hand, de politie moest toen traangas en het waterkanon inzetten en de betogers richtten veel vernieling aan in de straten van Brussel.