Zaterdag recordaantal elektronische transacties genoteerd

Op zaterdag 18 december werden net iets minder dan 11,5 miljoen elektronische betalingen uitgevoerd in België. Daarmee is een nieuw recordaantal transacties opgetekend, zo meldt betaaldienstenbedrijf Wordline zondag.

Concreet werden zaterdag 11.413.641 elektronische betalingen geregistreerd.

De tien dagen met de meeste transacties in ons land werden trouwens stuk voor stuk dit jaar genoteerd. Dit jaar werden er in totaal al meer dan 2,8 miljard transacties geregistreerd, een stijging met 14,5 procent in vergelijking met vorig jaar.