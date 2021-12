Eerstelijnszone Herkenrode prikt ook tussen kerst en Nieuwjaar

Door deze beslissing kunnen 4.000 inwoners van Diepenbeek, Zonhoven, Alken, Herk-de-Stad en Hasselt eerder dan aanvankelijk voorzien, hun vaccin krijgen.

“Vrijdag hebben we eerste met onze lokale besturen en daarna met onze projectmedewerkers overleg gehad”, zegt centrumverantwoordelijke Olivier Hoogmartens. “Daaruit bleek dat niet de vrijwilligers vinden een probleem zou zijn, maar wel de mensen uitgenodigd krijgen. Ook dat software-euvel is vrijdagnamiddag van de baan geraakt zodat beslist is dat we op dinsdag 28 en woensdag 29 december, telkens tussen 16.00 en 21.00 uur zullen vaccineren. We hebben elke avond plaats beschikbaar voor 2.000 mensen. Dat betekent dat we er 4.000 kunnen inenten. We hebben inmiddels de tijdsloten al vrijgegeven en mensen uitgenodigd hiervoor. Concreet zijn op dit ogenblik éénderde van die nieuwe tijdsloten al gebruikt. Er is nog plaats maar we gaan, desnoods ook via Q-vax, uiteraard proberen om zoveel mogelijk mensen eerder hun vaccin te bezorgen.”

Dirk JACOBS