Vier rijbewijzen ingetrokken tijdens controles in Beringen, Ham en Tessenderlo

In Beringen werd gecontroleerd in de Pieter Vanhoudtstraat en de Paalsesteenweg, in Ham in de Heidestraat en in Tessenderlo op de Hulsterweg. Er werden 11 pv’s opgesteld voor rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Vier bestuurders moesten meteen hun rijbewijs afgeven. Bij snelheidscontroles werden 870 voertuigen gecontroleerd. 22 reden te snel, ongeveer 2,5 procent. siol