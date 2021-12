YouTube-ster Jake Paul hamert voormalig UFC-kampioen Tyron Woodley met een enorme rechtse knock-out

Het gevecht tussen voormalig UFC-kampioen Tyron Woodley en YouTube-ster Jake Paul is met een knock-out beslist in het voordeel van die laatste. In de zesde ronde sloeg de 24-jarige Paul zijn vijftien jaar oudere landgenoot tegen het canvas.

Daarmee beslechtte Paul het duel een stuk overtuigender dan eerder dit jaar. In augustus werd hij met een kleine marge door de jury tot winnaar van de eerste tweekamp tussen beiden uitgeroepen. Al was het duel zaterdagavond tot het beslissende moment niet heel spectaculair of overtuigend geweest van Paul noch van Woodley. De knock-out kwam als donderslag bij heldere hemel.

Zelfs in de aanloop naar de knock-out was het secondenlang aftasten voordat Paul met een rake rechtse klap Woodley tegen de grond sloeg en het publiek in de Amelie Arane op de banken kreeg.

“Dit is hét moment van mijn leven”, zo zei een opgetogen Paul in het interview na afloop van zijn partij. “Ik zei al dat ik hem in elkaar zou slaan. Ik daag iedereen uit om het tegen mij op te nemen. Ik ben er klaar voor, waar dan ook, wanneer dan ook.”

