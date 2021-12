Jürgen Klopp wil geen ongevaccineerde spelers binnenhalen tijdens transferperiode: “Ze zijn een constant gevaar”

“Ik ben er van overtuigd dat het al dan niet gevaccineerd zijn zeker een invloed zal hebben op wie de clubs zullen kopen deze winter”, vertelde Liverpool-trainer Klopp zaterdag op zijn persconferentie. “Als een speler helemaal niet is ingeënt, is hij een constante bedreiging voor ons allemaal. Hij wil geen bedreiging zijn, het is niet dat hij denkt ‘ik geef niets om de anderen’, maar dat is hij wel”, vindt Klopp.

Zes van de tien duels in de Premier League konden dit weekend niet doorgaan door coronabesmettingen. Liverpool komt zondag wel in actie. Jürgen Klopp vindt dat ongevaccineerde spelers een last worden voor hun club. “Vanuit organisatorisch oogpunt wordt het echt rommelig. We zouden andere scenario’s moeten uitdenken. Een ongevaccineerde speler moet zich omkleden in een andere kleedkamer, hij moet in een andere eetzaal eten, hij moet in een andere bus zitten, hij moet in een andere auto rijden. Als je echt de protocollen wilt volgen, is het ongelooflijk moeilijk om te doen. Als we naar een land moeten reizen om internationaal te voetballen en we komen terug, dan moet hij zichzelf isoleren, dat soort dingen. Natuurlijk zal dat een invloed hebben op het al dan niet aantrekken van een speler.”