Man in levensgevaar na steekpartij in centrum van Antwerpen

Op het Koningin Astridplein in Antwerpen is zaterdagavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Een verdachte werd opgepakt.

De feiten speelden zich zaterdagavond rond 21 uur af op het drukke Koningin Astridplein aan het Centraal Station in Antwerpen. “Een banale vechtpartij ontaardde in een eenzijdige steekpartij”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

Een man werd in het aangezicht gestoken, hij geraakte levensgevaarlijk gewond. In de buurt kon vrij snel een verdachte opgepakt worden. “Het gaat om een Poolse man die illegaal in het land verblijft, hij was onder invloed”, zegt Migom.

Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden. Het gerechtelijk labo kwam zaterdag ter plaatse voor een sporenonderzoek. “De aanleiding en de omstandigheden van de feiten worden verder onderzocht door de lokale recherche”, zegt Migom.