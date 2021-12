Belgische aflossingsploeg op 4x50m vrije slag plaatst zich voor de finale op WK kortebaan

Jasper Aerents, Sébastien de Meulemeester, Jérôme Emo en Thomas Thijs zwommen in de tweede reeks naar een derde plaats in 1:26.82. Ze moesten daarmee Rusland (1:24.95) en Nederland (1:25.70) voor laten gaan, maar met de zesde tijd van alle deelnemende teams plaatsten ze zich wel voor de finale. Die wordt zondag om 15 uur gezwommen.

Op de 400 meter vrije slag overleefde Valentine Dumont zondag de reeksen niet. Dumont werd zevende in de vierde van vijf reeksen, in 4:09.35. Dat was de twintigste tijd in totaal. Ze bleef met haar chrono negen seconden boven haar eigen Belgisch record (4:00.05).

Florine Gaspard ten slotte zou zondagmorgen de 100 meter schoolslag zwemmen, maar kwam niet aan de start.