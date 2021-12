Leiders Brooklyn en Golden State laten een steek vallen

De twee koplopers in de NBA zijn zaterdagavond gestruikeld. Brooklyn, de leider in het oosten, ging met 93-100 onderuit tegen laagvlieger Orlando. Golden State van zijn kant leed een 119-100 nederlaag bij Toronto.

Fred VanVleet (27 punten en 12 assists) was de uitblinker in Canada bij de Raptors. Golden State speelde zonder sterspelers Stephen Curry en Draymond Green die de verplaatsing niet maakten. Warriors-coach Steve Kerr koos ervoor het duo naar huis te sturen na de zege van vrijdag in Boston.

De Raptors, die hun vorige duel tegen Chicago zagen uitgesteld worden, kwamen vele frisser aan de partij. Nochtans ontbraken ook bij hen sterspelers Pascal Siakam en Dalano Banton.

De Brooklyn Nets misten vanwege coronaperikelen maar liefst tien spelers tegen Orlando Magic. Magic profiteerde in New York dankbaar van de afwezigheid van onder anderen Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Paul Millsap en LaMarcus Aldridge. Zij zijn allen besmet met het coronavirus of hebben nauw contact gehad met iemand die corona heeft. Orlando Magic, dat al 25 wedstrijden verloor, liep in het eerste kwart weg bij Brooklyn en legde daarmee de basis voor de zesde zege van het seizoen. De Nets blijven met 21 overwinningen tegenover nu negen nederlagen wel de ranglijst aanvoeren in het oosten.

In Boston versloegen de Celtics de New York Knicks met 114-104 dankzij een uitstekende Josh Richardson (27 ptn). Kemba Walker, de voorbije twee seizoenen aan de slag in Boston, was bij de Knicks goed voor 29 punten.

De Detroit Pistons leden hun veertiende nederlaag op rij. Houston kwam met 107-116 winnen. De Rockets konden rekenen op een sterke Christian Wood (21 ptn).