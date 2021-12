Vochtige ogen bij Michael van Gerwen na moeilijke eerste partij op WK darts: ’Ik doe mezelf zoveel pijn’

Michael van Gerwen staat in de volgende ronde van het WK Darts. Een verrassing is dat niet, maar het liep voor de Nederlander allerminst van een leien dakje in zijn eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap. De Engelsman Chas Barstow bood aardig wat weerwerk in de beginfase, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Van Gerwen: het werd 3-1.

Na een mager seizoen waarin hij geen enkel groot dartstoernooi won - het was al van 2011 (!) geleden - kwam Michael van Gerwen naar Londen met maar één doel: een vierde wereldtitel. Zijn weg naar de finale begon, net zoals voor de rest van ’s werelds top 32, in de tweede ronde: tegenstander van dienst was de Engelsman Chas Barstow, het nummer 101 op de PDC Order of Merit.

Al snel bleek echter dat de Van Gerwen van 2021 niet de Van Gerwen is die het voorbije decennium de dartswereld veroverde. Barstow bood aardig weerwerk en bij een 2-2-tussenstand in de eerste set liet Van Gerwen het helemaal afweten. De drievoudige wereldkampioen bleef zowaar steken op double 1, terwijl Barstow - die zelf ook geen al te beste leg afwerkte - plots een 116 finish uit de mouwen schudde. Ongezien.

In Ally Pally wisten ze ook niet wat ze zagen, maar na de eerste pauze knokte Van Gerwen zich toch weer in de partij. De eerste leg was voor Barstow, maar daarna was het aan Van Gerwen. Op de doubles bleef het naar zijn hoge standaarden enorm moeizaam gaan, maar de tweede set ging wel naar de Nederlander (3-1).

Bij een gelijke stand in sets kantelde de partij volledig in het voordeel van Van Gerwen. Barstow kon in de derde set niks klaarmaken en werd gewhitewasht door de Nederlander (3-0), die zo ook zes legs op rij won.

In de vierde set bood Barstow meer weerwerk, maar tegen Van Gerwen was intussen niks meer te beginnen. De drievoudig wereldkampioen haalde bij 1-1 een break binnen en ook de vierde leg was een prooi voor de Nederlander, die zo de setstand op 3-1 bracht en naar de derde ronde van het WK mag.

“Ik doe mezelf zoveel pijn en dat doet wat met je”

“Ik had de cruise control aan, begon prima, maar uit het niet miste ik ineens zóveel pijlen. Dat mag gewoon niet gebeuren en dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen”, vertelde Van Gerwen aan het Nederlandse RTL7. “Zo’n eerste wedstrijd blijft altijd lastig en ik leg mezelf ook gewoon veel te veel druk op. Ik doe mezelf zoveel pijn en dat doet wat met je. Dat is helemaal niet nodig”, aldus de drievoudig wereldkampioen, die zelfs vochtige ogen kreeg toen hij die woorden uitsprak. „Ik weet wat ik kan. Dat hoef ik echt niet altijd te laten zien.”

Van Gerwen hoeft pas na Kerstmis weer in actie te komen. Hij heeft dus nog ruim de tijd om zich te herpakken. “Ik ben opgelucht. Er stond veel druk op de ketel en ik wilde me bewijzen. Het moet scherper, maar dat weet ik. Gelukkig is de volgende ronde pas over acht of negen dagen.”

Eerder in de avondsessie werden nog drie wedstrijden afgewerkt. Adam Hunt bleek veel te sterk voor de Kroaat Boris Krcmar (3-0), jeugdwereldkampioen Ted Evetts werd verslagen door Jim Williams (1-3) en Rowby John-Rodriguez walste over Nick Kenny (3-0).