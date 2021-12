Bart Swings declasseert Nederlandse schaatsers in eigen land: “Hij was twee klassen beter dan de rest”

Bart Swings heeft zaterdag in Breda een schaatsmarathon voor de Nederlandse KNSB-competitie gewonnen. Swings zegevierde in de eindsprint na een koers van 125 ronden. In een groep van twintig schaatsers was hij Harm Visser (tweede) en Bart Hoolwerf (derde) te snel af.

De reis terug naar Europa na de twee wereldbekerweekenden in Noord-Amerika was de beste Belgische schaatser goed bekomen. Het hielp wel dat het peloton in de achtste marathon van het seizoen betrekkelijk lusteloos was en al veertig ronden voor het einde aan de eindsprint begon te denken. Drie sterke ploegen hielden elkaar in bedwang, eenling Swings profiteerde.

“Altijd leuk als je van plan bent een marathon te winnen en dat het ook nog lukt”, zei de winnende schaatser na afloop tegen schaatsen.nl.

Hij liet de Nederlandse marathonschaatsers achter met open monden. “In de luren gelegd door een Belg?”, aldus Crispijn Ariëns van Hoolwerf Heiwerken-AB Vakwerk. “Bart is niet zomaar een Belg, hè. Hij reed niet voor niets zo goed in Amerika en Canada. Wij wisten heus wel dat hij dik in orde was. In de massastarts die hij reed aan de overkant van de plas had hij net zomin iemand in de buurt om te helpen en toch klaarde hij die karweien op geweldige wijze.

Teamleider Roy Boeve was nog stelliger: “Swings was vanavond twee klassen beter dan de rest. Die man is echt in vorm.”