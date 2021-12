Hoe de vierde golf ons minder vrijgevig maakt: “In de eerste golf was er nog solidariteit. Maar nu...”

Al twee jaar is het een domper op de feestvreugde tijdens de eindejaarsperiode. En nu blijkt het coronavirus ook nog eens een rem te zijn op onze vrijgevigheid. Want we geven minder geld aan goede doelen. Zéker aan organisaties die ver van de actualiteit staan. “In de eerste golf was er nog een opstoot van solidariteit. Maar nu is er een negatieve vibe, en die maakt mensen minder vrijgevig.”