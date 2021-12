Zesde slachtoffer na ongeluk met springkasteel in Australië: jongetje van 11 overleeft drama niet

Na het ongeluk met een springkasteel in Tasmanië, een eiland ten zuiden van het Australische vasteland, is een zesde kind om het leven gekomen. Dat heeft de politie zondag gemeld. Het gaat om een 11-jarige jongen.

Het springkasteel in Devonport, om het einde van het schooljaar te vieren, werd donderdagochtend door een felle windstoot in de lucht geblazen. Zes kinderen kwamen daarbij om het leven, twee anderen liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.