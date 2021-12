Metejoor verlaat ‘Dancing with the stars’ vroegtijdig door blessure: “Onhaalbaar om verder te doen”

Vroeger dan verwacht kenden we zaterdagavond de afvaller in ‘Dancing with the stars’. Metejoor (30) moest bij aanvang van de show noodgedwongen de handdoek gooien, door een schouderblessure. Verder doen bleek te gevaarlijk.

Ongeluk blijft de rode draad in deze Dancing with the stars. Nadat #LikeMe-acteur Maksim Stojanac vooraf al geblesseerd afhaakte, verliet ex-zwemmer Pieter Timmers vorige week de wedstrijd met gebroken ribben. Pechvogel deze week was Metejoor, of Joris Van Rossem. De zanger moest afhaken met een blessure.

“Anderhalve maand geleden ging mijn schouder al even uit de kom”, aldus Metejoor. “Ik ben blijven doordansen, maar vrijdag was het weer van dat. Na enkele tests in het ziekenhuis en overleg met dokters en fysiotherapeuten, bleek voortdoen te gevaarlijk. Onhaalbaar zelfs.”

Gevarenzone

Metejoor houdt onder meer spierscheuren over aan zijn ‘faux pas’. Zijn vroegtijdige exit wringt. “Je stapt in dit spel om erin te blijven. De sfeer is waanzinnig, en mijn danspartner Margot verdient een finaleplaats. Maar het is gedaan. Voor dit seizoen althans.”

Zo zet Metejoor de deur open voor een revanche in een volgend seizoen. Hij bedankte nog de jury, zijn medekandidaten en vooral Margot. “Zij was mijn belangrijkste persoon van de voorbije maanden. Ze liet me mezelf opnieuw ontdekken, en leerde me dat ik dingen kan die ik vooraf niet dacht te kunnen.”

Gevolg van Metejoors vertrek was dat zaterdagavond niemand anders de wedstrijd moest verlaten. Wel kregen prinses Delphine van Saksen-Coburg en Tiktokker Jonatan Medart te horen dat ze helemaal onderaan het klassement staan, en dus in de gevarenzone naar de volgende reguliere liveshow trekken. Die staat pas gepland voor 8 januari. In de kerstperiode staan twee feestspecials gepland.(dvg)