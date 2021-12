Over de koppen lopen tijdens het shoppen: is dat wel veilig? Ook nu in Nederland alles sluit?

Dat het druk was in de winkelstraten. Niet onlogisch, op de laatste zaterdag voor Kerstmis. En zondag doen we dat wellicht nog eens over, want dan is het op veel plaatsen koopzondag. De grenssteden maken zich zelfs op voor een nog grotere toestroom, nu de winkels in Nederland dichtgaan. Is dat wel veilig? “We kunnen alleen maar hopen dat het iets minder druk is dan het normaal zou zijn.”