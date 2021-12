Ook nieuwe K3 en Duncan Laurence krijgen stoel in ‘The voice kids’, ster van ‘#LikeMe wordt co-host

Twee coaches keren niet terug. Sean Dhondt, die er al sinds het begin bij was, wordt na vijf seizoenen bedankt voor bewezen diensten. Ook de Nederlandse rapper Gers Pardoel werd niet weerhouden, mogelijk nadat hij sinds het vorige seizoen door zijn ex werd beschuldigd van fysieke en mentale mishandeling.

Met Duncan Laurence, die in 2019 het Eurovisiesongfestival won, wordt Pardoel vervangen door een landgenoot. Met kersvers K3-lid Julia zit er ook deze keer een tweede Nederlandse coach in het spel, al zal zij vooral op de ervaring van Hanne en Marthe moeten rekenen.

Maksim Stojanac

Hoewel ze al een tijdje zwanger is, blijft Ann Lemmens aan boord als gastvrouw. Wel krijgt ze met Maksim Stojanac van #LikeMe een nieuwe sidekick. Stojanac was eerder gevraagd als deelnemer in Dancing with the stars, maar moest voortijdig afhaken door een blessure.(tove)